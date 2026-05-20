Potenza, tutto in una notte al Del Duca: i rossoblù si giocano il sogno playoff contro l’Ascoli. Forza Leoni!

Senza nulla da perdere, ma con la voglia di andare oltre i propri limiti.
Il Potenza si presenta così alla gara di ritorno dei quarti di finale playoff di Serie C, in programma questa sera alle 20:00 allo stadio Del Duca di Ascoli Piceno, dove i rossoblù proveranno a compiere l’impresa dopo lo 0-0 maturato al Viviani.
Il pareggio dell’andata lascia aperti tutti gli scenari, ma obbliga i lucani a cercare il colpo pieno, visto il miglior piazzamento in classifica dell’Ascoli.
La formazione marchigiana, guidata dall’ex Picerno Tomei, ha chiuso il girone B al secondo posto, sfiorando la promozione diretta e vedendola sfumare soltanto all’ultima giornata.
Ad attendere il Potenza ci sarà un colpo d’occhio importante: circa 10mila tifosi spingeranno il “Picchio” sugli spalti, mentre i 565 biglietti riservati al settore ospiti sono andati esauriti in pochi minuti. Una cornice calda, che renderà ancora più complicato il compito dei rossoblù, chiamati a giocare una gara di grande personalità.
Per arrivare pronti all’appuntamento, De Giorgio ha scelto la strada del mini ritiro a Montesilvano, soluzione utile per isolare il gruppo e curare al meglio ogni dettaglio in vista di una sfida che vale una stagione. Il tecnico calabrese potrà contare sull’intera rosa, un aspetto non secondario in una partita che richiederà intensità, equilibrio e massima attenzione.
Per il Potenza si tratta di un nuovo passaggio ad alta tensione in un cammino playoff che riporta alla memoria anche la beffa del luglio 2020, quando il sogno semifinale si infranse contro la Reggiana. Anche allora la sfida si concluse sullo 0-0, ma a pesare fu soprattutto il rigore fallito da Franza nella ripresa.
Questa volta, però, il regolamento non lascia spazio a eventuali supplementari o calci di rigore: chi passa il turno lo fa al termine dei 90 minuti. In caso di ulteriore parità, sarà infatti il miglior piazzamento in classifica a premiare l’Ascoli, dettaglio che aumenta ulteriormente il peso della missione rossoblù.
Il Potenza, vincitore della Coppa Italia, è dunque chiamato a un’altra impresa, consapevole che servirà una gara perfetta per continuare a inseguire il sogno playoff. Dall’altra parte, l’Ascoli potrà contare sulla spinta del proprio pubblico e sulla forza di una squadra costruita per stare ai vertici del girone.
A dirigere l’incontro sarà il signor Zago di Conegliano, già arbitro del Potenza nella trasferta di Benevento dello scorso 19 ottobre, terminata con una sconfitta per 2-0. Un dato che aggiunge un ulteriore elemento di interesse a una serata che si annuncia intensa, combattuta e ricca di significati per i rossoblù.