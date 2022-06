Potenza, un premio per questi studenti: nei loro lavori speranze e prospettive di rinascita per un ritorno alla normalità. Ecco le foto

Questa mattina, l’Ordine degli Psicologi della Basilicata, ha ospitato la cerimonia di premiazione del Concorso artistico “AlfabetiAMO il Benessere Psicologico”.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, promossa in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia ‘21, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ha accompagnato alunni e studenti, dai 12 ai 18 anni, attraverso l’universo delle emozioni che sono state espresse tramite varie modalità artistiche e ricreative; per loro una possibilità privilegiata di esprimere speranze e prospettive di rinascita e di ritorno alla normalità, nonostante la pandemia.

L’idea progettuale era rivolta a classi, a gruppi all’interno della stessa classe, a singoli studenti degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Secondarie di secondo grado.

La Commissione di Psicologia Scolastica dell’ordine lucano ha individuato delle parole dedicate per l’alfabeto, scegliendo tra quelle più prossime ai concetti di psiche e di vita e che, in qualche modo, rievocassero il tema del benessere psicologico.

Circa 130 i partecipanti, divisi tra:

i 4 Istituti Comprensivi (IC “Torraca Bonaventura” di Potenza, IC di Lagonegro Rivello, IC “De Lorenzo” di Viggiano, IC “Mons. A. Caselle” di Rapolla);

i 2 Istituti d’Istruzione Superiore (IIS “Carlo Levi” di Tricarico e IIS “Pitagora” di Policoro).

Due, infine, gli elaborati artistici selezionati (uno per grado scolastico) e premiati con dei riconoscimenti ex aequo:

un kit sulle emozioni con materiale ludico e psico-educativo, per gli alunni dell’Istituto Comprensivo;

un tablet, per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado.

Si tratta della classe 2B dell’IC “De Lorenzo” di Viggiano che ha presentato un componimento poetico e della classe 2A dell’IIS “Pitagora” di Policoro, indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale, che ha proposto un lavoro di squadra: un libro parlato, strumento utile ai fini dell’inclusione, con racconti del momento dell’emergenza, che vedono in luce particolari strutture, figure professionali trasversali e le molteplici emozioni (sia positive che negative) vissute.

La manifestazione ha visto:

una nutrita ed entusiasta partecipazione dei rappresentanti degli Istituti scolastici che hanno aderito al concorso;

della commissione di Psicologia scolastica dell’Ordine degli Psicologi, e della sua referente, la dott.ssa Carmela Boccomino che ha coordinato i momenti della giornata e che ha salutato i ragazzi, citando alcune delle frasi che loro stessi hanno espresso nella consegna degli elaborati artistici;

della Presidente, la dott.ssa Luisa Langone;

della dott.ssa Antonietta Moscato, Referente Regionale Inclusione USR;

della dott.ssa Angela Granata, Presidente Unicef Basilicata.

Così la presidente, la dott.ssa Luisa Langone:

“Questa è una giornata storica perché abbiamo, per la prima volta, nel nostro auditorium, alunni e docenti.

Oggi parliamo di un ampio progetto che vede l’incontro tra scuola e psicologia; l’obiettivo è rilevare il vissuto e le emozioni.

Perché è importante tornare alla normalità?

La pandemia e la sua gestione hanno portato ripercussioni sulla psiche soprattutto dei più giovani; c’è un aumento della richiesta di supporto psicologico, assistiamo al crescere di ansia e disorientamento.

La presa in carico dei professionisti psicologi può andare a contenere i disagi conclamati, ma agire, altresì, sulla prevenzione e sulla promozione del benessere psicologico, soprattutto nell’ambiente scolastico.

Abbiamo raccolto in un video tutti i lavori pervenuti, perché ci sia una restituzione trasversale dell’impegno così alto dei ragazzi.

Vogliamo anche realizzare un opuscolo da diffondere in modo capillare alle istituzioni perché riteniamo l’impegno di tutti di rilievo ed è importante che venga preso in considerazione come modello”.

