Potenza: “uno sguardo attento alla scuola in questo terribile periodo di pandemia”. Questi i ringraziamenti

“Uno sguardo attento alla scuola in questo terribile periodo di pandemia è quanto auspicavamo e l’assessore regionale Franco Cupparo è stato come sempre pronto a cogliere le reali necessità del territorio”.

Lo dichiara il gruppo consiliare di Forza Italia del Comune di Potenza che ringrazia anche a nome della comunità cittadina l’assessore Cupparo per il provvedimento che stanzia circa 700 mila euro per le scuole finalizzati a una ripartenza della scuola in sicurezza.

Continua il gruppo di FI:

“Ora toccherà agli uffici comunali porre in essere velocemente tutti gli atti volti a dare seguito alla delibera regionale.

Non possiamo permetterci che la scuola resti in modalità dad perché i nostri ragazzi e i nostri bambini necessitano della presenza, del contatto sociale, della fisicità dell’Istituto scolastico e dei suoi insegnanti ma altresì dobbiamo garantire ai nostri cittadini la massima sicurezza nelle scuole agli alunni, ai docenti e al personale non docente che vi lavora.

Queste risorse serviranno quindi ad intervenire ulteriormente sull’edilizia scolastica, ad una sanificazione programmata e costante degli ambienti, all’acquisto di ulteriori dispositivi, kit per test rapidi e, laddove dovesse occorrere, anche ad impegni di spesa relativi al trasporto scolastico”.

