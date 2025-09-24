Potenza, UNPLI Basilicata premia in provincia le personalità che hanno contribuito alla promozione della nostra Regione: ecco i nomi

Il riconoscimento annuale promosso dall’UNPLI Basilicata per valorizzare personalità, progetti e luoghi che contribuiscono, in modo significativo, alla promozione culturale, sociale, ambientale e identitaria della Regione Basilicata e giunto alla sua 22° edizione, abiterà quest’anno un luogo speciale nel cuore del Pollino.

La cerimonia, si svolgerà, infatti, Domenica 28 Settembre dalle ore 10.00, nella splendida cornice del Castello dei Principi Sanseverino di Viggianello.

La giuria del Premio Pro Loco UNPLI 2025, presieduta dal Maestro Pasquale Menchise e composta da Angelica Cappiello, Anthony Gallo, Michele Zuardi, Pino Gallo, Rosetta Fulco, Rocco Stasi, Vincenzo Lo Sasso e Vito Sabia, è rappresentata da professionisti di spicco, il cui impegno nella valorizzazione del territorio lucano è riconosciuto trasversalmente.

Di livello assoluto, le personalità scelte e a cui sarà attribuito il premio:

Elisa Acanfora, professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi della Basilicata, dove coordina il Corso di Laurea Internazionale Interclasse in Archeologia e Storia dell’Arte;

Erminio Truncellito, attore, regista teatrale e musicista;

Gennaro Cosentino, giornalista professionista e attuale caporedattore della TGR RAI Basilicata,

Angelo Lucano Larotonda, antropologo culturale e saggista, già docente di Antropologia Culturale e di Storia del Cinema presso l’Università lucana e in altri atenei italiani.

Si aggiudica una menzione, Giorgio Braschi, naturalista, guida escursionistica e fotografo, tra i principali conoscitori e divulgatori del Massiccio del Pollino.

Una sezione speciale è quella del “Complesso Monumentale”, con il Convento San Francesco di Irsina, nel materano, tra i più antichi insediamenti francescani della Basilicata, documentato fin dal XIV secolo.

Il Premio Pro Loco UNPLI Basilicata 2025 è sostenuto dal Fondo Etico BCC Basilicata ed è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Viggianello e con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’APT Basilicata e del comune di Viggianello.