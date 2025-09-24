Potenza, controllo straordinario dei Carabinieri in provincia: tre persone alla guida in stato di ebbrezza, fermato un 32enne. I dettagli

In un’ottica di costante e capillare presidio del territorio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza continua a intensificare i servizi di controllo, garantendo una presenza strategica e visibile grazie all’operato delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti.

L’azione mira a contrastare ogni forma di illegalità, con un’attenzione particolare alle violazioni legate agli stupefacenti e alla sicurezza stradale.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano hanno condotto un mirato servizio di controllo straordinario del territorio; le pattuglie impiegate hanno vigilato sulle principali vie di comunicazione e sui luoghi di aggregazione, inclusi gli esercizi pubblici, promuovendo una cornice di sicurezza estesa sino alle periferie dei centri abitati e ottenendo riscontri nel contrasto a varie fenomenologie criminali.

L’attività, tra le altre, ha portato a deferire in stato di libertà tre persone, di età compresa tra i 35 e i 58 anni, per guida in stato di ebbrezza e segnalare un 32enne del luogo alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, i militari hanno anche perlustrato le strade secondarie, ispezionando casolari e stabili disabitati ed eseguito controlli specifici sulla regolarità della somministrazione di alcolici e sugli avventori degli esercizi pubblici più frequentati.

Il bilancio operativo complessivo è di: 85 veicoli controllati, 107 persone identificate, 1,8 grammi di hashish, 14,45 di marijuana e 0,3 di oppio sequestrati, 12 contravvenzioni elevate, 6 patenti di guida ritirate, 2 autovetture sottoposte a sequestro finalizzato alla successiva confisca, e 10 perquisizioni personali e veicolari.

Si precisa che, per ognuno degli indagati vige la presunzione di non colpevolezza e che gli accertamenti investigativi sono stati sviluppati nella fase delle indagini preliminari in attesa di passare al vaglio giurisdizionale durante il processo, in contraddittorio con la difesa.

La sinergia tra controlli rigorosi e una presenza attiva sul territorio si conferma una strategia vincente per i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, quotidianamente impegnati per rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia dei cittadini in tutta la provincia.