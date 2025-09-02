Potenza, vertenza Smart Paper: queste le ultime notizie

Un tavolo con tutti i soggetti interessati alla vertenza Smart Paper – a partire dall’azienda e dalle aziende vincitrici la gara di appalto per conto di Enel, l’Ati Accenture-Datacontact, oltre ai sindacati – sarà convocato al più presto in Regione al fine di garantire continuità produttiva, occupazionale, tutela dei salari e difesa dei diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Lo ha annunciato l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo che ha incontrato oggi in Regione una delegazione di dirigenti sindacali e lavoratori al termine della manifestazione.

Cupparo ha spiegato prima nell’incontro al Dipartimento e successivamente ai lavoratori che hanno manifestato davanti la Regione che l’iniziativa è stata condivisa con il Presidente Bardi per favorire un confronto tra le parti coinvolgendo l’Enel che è da titolare dell’appalto dei servizi è l’”attore” principale.

“C’è bisogno – ha detto l’assessore – innanzitutto di avere tutte le informazioni sulle modalità di attuazione del nuovo appalto, su come si intende rispettare la clausola sociale, compreso l’accordo sugli inquadramenti, per assicurarne la corretta applicazione e c’è bisogno di realizzare un clima di reale trasparenza su tutti i passaggi da compiere.

La Regione chiede un piano industriale che contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell’attività attraverso il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Su questo punto – ha sostenuto Cupparo – rinnoviamo il nostro impegno e la volontà di non consentire nessun passo indietro dell’importante attività produttiva ed occupazionale in Basilicata”.