Potenza, vetro spaccato e furto! Con le telecamere di sorveglianza i Carabinieri…

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, all’esito delle indagini, hanno identificato gli autori del furto aggravato in danno dei distributori automatici di prodotti alimentari ubicati nel centro abitato, in Via Domenico Cirillo.

I fatti risalgono alla sera del 22 Gennaio scorso, quando i militari intervennero proprio in quei locali, su segnalazione di un avventore che aveva rinvenuto il vetro del distributore spaccato e l’ammanco dall’interno di numerosi prodotti in vendita.

Il danno arrecato, di alcune centinaia di euro, era stato immediatamente denunciato dal proprietario e gestore dei distributori, così da consentire l’avvio delle indagini dei Carabinieri finalizzate a scoprirne i responsabili.

Attraverso la visione delle immagini riprese dalle telecamere della zona, oltre che utili testimonianze fornite da alcuni residenti della zona, i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti, acquisendo gravi indizi di colpevolezza a carico di due giovani potentini, tra l’altro noti ai militari della Benemerita, i quali, una volta identificati, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Su di loro, infatti, adesso pende l’accusa di furto aggravato in concorso.