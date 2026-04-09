Potenza: visite gratuite per i cittadini. Ecco data e ora

Potenza si prepara ad accogliere il “Lions Day 2026”, l’importante iniziativa promossa dai club locali aderenti a Lions Clubs International, che ogni anno, in contemporanea in tutto il mondo, celebra l’impegno dei Lions al servizio delle comunità.

L’evento sarà presentato ufficialmente venerdì 10 aprile 2026 alle ore 16.30 nella prestigiosa Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza, nel corso di una conferenza stampa aperta alla cittadinanza, alle istituzioni e agli organi di informazione, occasione in cui saranno illustrati nel dettaglio contenuti, obiettivi e attività previste.

Il motto internazionale “We Serve – Noi Serviamo” rappresenta il cuore dell’iniziativa e sintetizza una visione fondata sull’impegno concreto, sulla solidarietà e sulla responsabilità sociale.

Il Lions Day si configura infatti come un momento di incontro e di apertura verso la comunità, pensato per far conoscere da vicino le numerose attività che i Lions Club e i Leo Club portano avanti quotidianamente sul territorio, con particolare attenzione ai bisogni delle persone e alla promozione del benessere collettivo.

Le attività entreranno nel vivo sabato 11 aprile 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza Mario Pagano, dove i Lions Club Potenza Host, Potenza Pretoria, Potenza Duomo ed il Leo Club Potenza con il supporto del Presidente dell’VIII Circoscrizione Distretto 108Ya Massimo Maria Molinari ed il Presidente della Zona 19 Giovanni Piero Lamorte, daranno vita a una mattinata interamente dedicata alla prevenzione, alla salute e all’informazione.

In uno spazio accessibile e centrale della città, saranno offerti gratuitamente alla cittadinanza screening cardiologici, pneumologici, audiometrici, ortopedici, nutrizionali e diabetologici, grazie alla collaborazione di professionisti qualificati che metteranno a disposizione competenze ed esperienza per favorire la diagnosi precoce e diffondere la cultura della prevenzione.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i cittadini di prendersi cura della propria salute, spesso trascurata nella quotidianità, attraverso controlli di base semplici ma fondamentali.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai più giovani, attraverso un’importante azione educativa realizzata in collaborazione con il Co.Re. Basilicata della Federazione Motociclistica Italiana, che curerà un corso di sicurezza stradale destinato agli studenti delle scuole medie.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sui comportamenti corretti da adottare sulla strada, promuovendo una cultura della prevenzione e del rispetto delle regole, elementi fondamentali per la tutela della vita e della sicurezza collettiva.

L’iniziativa si inserisce inoltre in un più ampio percorso di solidarietà che, nei giorni precedenti al Lions Day, prevede una raccolta di beni essenziali per l’infanzia, tra cui abbigliamento, alimenti per bambini, pannolini e giocattoli, destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. Questo gesto concreto testimonia ancora una volta la vicinanza dei Lions alle fasce più fragili della popolazione e rafforza il valore sociale dell’intera manifestazione.

Accanto agli aspetti sanitari e solidali, il Lions Day offrirà anche un’occasione di valorizzazione culturale, con la possibilità per i cittadini di partecipare a una visita guidata del Teatro Stabile di Potenza, accompagnati da una guida di eccezione, in un percorso che consentirà di riscoprire uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Il Lions Day 2026 si conferma così come un appuntamento di grande rilievo civico e sociale, capace di unire prevenzione, educazione, solidarietà e cultura in un’unica iniziativa rivolta all’intera comunità, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra associazionismo e territorio e di promuovere un modello di cittadinanza attiva fondato sull’attenzione agli altri e sul valore del servizio.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Potenza e supportata dall’I.C. F. Torraca – L. La Vista e la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marianna Catalano.