Potenza: vola alto il ricordo della scrittrice Melina! Autori da tutta Italia per il Premio in suo nome

Si terrà l’8 Dicembre, alle ore 20:00, nella Sala degli Specchi del Teatro Stabile di Potenza, la cerimonia di Premiazione del Premio Letterario Nazionale Melina Doti.

La manifestazione è inserita nell’Autunno Letterario della Città Verticale del Comune di Potenza e il Premio, che ha ricevuto il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità, si avvale della collaborazione del Comune Potenza, con la partecipazione delle Associazioni culturali Letti di sera e Lucani Insieme.

Il Premio è intitolato alla scrittrice Melina Doti di Sasso di Castalda che, con le sue opere (racconti, romanzi, poesie), ha portato in Italia e all’estero il nome del suo paese d’origine ed i valori della sua gente.

Il Premio è riservato ad autori over 50, l’età in cui l’autrice cominciò a scrivere i suoi libri, per evidenziare il ruolo determinante che le persone mature svolgono nella nostra società, a livello culturale e non soltanto economico.

Al Premio hanno partecipato autori di tutt’Italia ed i quattro premiati provengono da quattro regioni.

La cerimonia di premiazione avrà come conduttore Savino Zaba, interverrà Carmen Lasorella, al pianoforte Alessandro Bove.

Di seguito la locandina dell’evento.