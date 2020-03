Potenza, emergenza Coronavirus: ecco il numero della Protezione Civile per le persone in difficoltà

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Potenza:

“In occasione della emergenza epidemiologica in atto Covid-19, su indirizzo del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Sociali, questa Amministrazione comunale ha istituito un servizio telefonico per l’assistenza a persone over 65 e con disabilità gravi.

Il servizio – consistente nella consegna di alimenti e medicinali, già in corso nei primissimi giorni dell’emergenza sanitaria – è presso la sala COC della Protezione Civile.

Il numero messo a disposizione è lo 0971/415783 della Protezione Civile.

Tale Servizio è attestato all’Assessorato alle Politiche sociali, con il supporto tecnico del personale dell’Ufficio Servizi Sociali e dell’ U.O. Protezione Civile, coordinati dai rispettivi Responsabili di servizio.

Il servizio verrà erogato con l’ausilio di due volontari di Protezione Civile Sanitaria, che si raccorderanno con il personale dell’Ufficio Servizi Sociali, nei seguenti giorni:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 16:00 alle 18:00“.