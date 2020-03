Sospensione FCA di Melfi: “decisione responsabile, mette in sicurezza i lavoratori”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di UILM Basilicata:

“Si è appena conclusa la teleconference con FCA che ha confermato la sospensione delle attività nello Stabilimento di Melfi fino al 29 Marzo, in primis per mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contrasto al Covid-19, ma, come prevedibile, anche per un drastico calo della domanda legata al crollo dell’economia globale.

Per quanto riguarda le coperture economiche dei lavoratori si aspetta l’emanazione nelle prossime ore del Decreto Governativo e la riunione sarà aggiornata appena ci sarà contezza degli strumenti da poter utilizzare.

Riteniamo che questa decisione responsabile vada nella direzione di quanto noi avevamo auspicato perché si mette in sicurezza i lavoratori.

È chiaro che oggi c’è bisogno, anche alla luce del drastico impatto sull’economia globale, di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché si possa tutelare tutta l’economia lucana”.