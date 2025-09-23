Regione Basilicata, seduta consiliare sciolta: “Forte preoccupazione”. Ecco cosa è successo

Si è riunito oggi il Consiglio regionale della Basilicata.

La comunicazione dell’assessore Latronico sulle problematiche del Servizio Sanitario Regionale è stata rinviata ad una prossima seduta.

Dopo l’apertura dei lavori, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il prosieguo della seduta.

Al termine dell’incontro, il presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, ha illustrato le posizioni emerse:

“La maggioranza ritiene opportuno tenere insieme la relazione dell’assessore alla Sanità e il dibattito, affrontando in maniera approfondita i temi e procedendo poi all’approvazione degli atti.

Le opposizioni, invece, valuteranno se discutere l’insieme delle questioni o solo una parte di esse”.

Pittella ha quindi proposto di rinviare la riunione dell’Assemblea, per garantire la presenza del presidente Bardi, oltre a Latronico oggi in Aula, insieme agli altri interlocutori istituzionali coinvolti.

Sono quindi intervenuti i consiglieri regionali Piero Lacorazza (Pd), Alessia Araneo (M5s) e Michele Napoli (FdI).

Per Lacorazza la proposta della maggioranza è stata giudicata non accoglibile, auspicando poi che martedì il Consiglio si svolga regolarmente, “garantendo comunicazione, dibattito e decisioni attese dai cittadini”.

Per la consigliera Araneo la posizione del Movimento 5 Stelle è di “estremo dissenso e disappunto, accompagnata da una forte preoccupazione per le sorti della Regione, che si sta consumando in continui rinvii perché la maggioranza non ha i numeri”.

Napoli pur riconoscendo “le legittime preoccupazioni dell’opposizione, ha precisato che i temi vanno affrontati nei momenti opportuni.

Il rinvio del confronto consente di non frammentare la discussione e garantisce a tutti di esprimere posizioni e dissensi nel rispetto delle regole del Consiglio”.

La proposta è stata dunque messa ai voti e, per mancanza del numero legale, la seduta è stata sciolta dal presidente Pittella.