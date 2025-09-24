A Potenza in arrivo la reliquia di San Carlo Acutis per riscoprire la bellezza di un cuore che ha vissuto per Dio. Ecco il programma

La Parrocchia Santa Croce di Potenza si prepara ad accogliere la reliquia di San Carlo Acutis, giovane testimone di fede che ha indicato ai suoi coetanei la strada della vera felicità, mettendo Dio al primo posto e servendolo nei fratelli.
Venerdì 26 settembre 2025 il pomeriggio si aprirà con una catechesi su San Carlo Acutis guidata dal parroco don Sergio Sannino, seguita dal Santo Rosario e dalla celebrazione della Santa Messa.
Sabato 27 Settembre la comunità si ritroverà per il Santo Rosario e, a seguire, vivrà la processione e la reposizione della reliquia con un momento di preghiera comunitaria.
La giornata culminerà con la celebrazione della Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo, Mons. Davide Carbonaro.
Un appuntamento di fede e comunione, per lasciarsi illuminare dall’esempio di San Carlo e riscoprire la bellezza di un cuore che ha vissuto per Dio.