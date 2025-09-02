Ruoti: iniziati i lavori per il nuovo asilo nido. Ecco le foto

“Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Contrada Picone, un progetto che rappresenta un investimento fondamentale per il futuro delle nostre famiglie”.

Così annuncia l’amministrazione del Comune di Ruoti:

“Il progetto è finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4.1.1.1 ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’, in conformità al Decreto Ministeriale N. 79 del 30 Aprile 2024, per un importo pari a € 576.000,00.

Il nuovo asilo prevede la creazione di posti per bambini nella fascia 0-2 anni, migliorando significativamente l’offerta educativa rivolta alla prima infanzia e fornendo un concreto sostegno alle famiglie del territorio.

Ma questo intervento ha un valore ancora più ampio: l’intera area oggetto dei lavori era da decenni occupata da prefabbricati installati all’indomani del terremoto del 1980, strutture ormai obsolete che versavano in condizioni di forte degrado e che rappresentavano una ferita aperta nel tessuto urbano di Ruoti.

La rimozione completa dei prefabbricati e la riqualificazione dell’intera zona segnano un passaggio simbolico e concreto verso la rinascita e il rinnovamento del nostro territorio.

Questo intervento restituisce dignità a un’area rimasta per troppo tempo marginalizzata e la trasforma in un luogo di crescita, cura e futuro per i più piccoli.

Il nuovo asilo nido, quindi, non è solo una nuova infrastruttura educativa, ma un’opera dal forte valore sociale e urbanistico, che coniuga memoria, rigenerazione e speranza.

Un altro passo importante per una Ruoti sempre più vicina ai bisogni delle persone e attenta alla qualità della vita”.

Ecco le foto.