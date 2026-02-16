Senise punta sul Peperone crusco per questa festa: non mancheranno vino , zucchero filato e marshmallow! L’appuntamento

Dopo il grande riscontro ottenuto nella scorsa edizione, Senise si prepara a vivere la seconda edizione del Carnevale Senisese, in programma il 22 febbraio 2026.

L’evento punta a consolidarsi come appuntamento identitario e tradizionale per l’intera comunità, rafforzando il legame tra festa, territorio e partecipazione collettiva.

Il Carnevale 2026 segna un passaggio importante nella definizione della manifestazione: ad aprire la sfilata sarà il carro simbolo per eccellenza del territorio, dedicato al Peperone Crusco di Senise, autentico protagonista della parata.

Il carro nasce da oltre un mese di lavoro condiviso all’interno di un laboratorio partecipato che ha coinvolto associazioni e cittadini, uniti dalla volontà di valorizzare le eccellenze locali.

La seconda edizione del Carnevale avrà come tema principale proprio il Peperone Crusco, con una gastronomia fortemente incentrata su questo prodotto d’eccellenza.

Una scelta che rafforza il valore identitario della manifestazione e il legame tra tradizione carnascialesca e patrimonio enogastronomico locale.

Tra le iniziative gastronomiche spicca la chiculicchia al peperone crusco, che verrà offerta gratuitamente a tutti i presenti grazie al contributo delle attività locali e del Comune di Senise.

La chiculicchia è uno degli alimenti storici legati al Carnevale senisese, simbolo di condivisione e memoria collettiva.

Durante la giornata saranno inoltre distribuiti vino rosso locale, zucchero filato e marshmallow al cioccolato.

Il programma prevede due momenti principali:

al mattino il raduno è fissato alle ore 9.00 in Viale Alcide De Gasperi (Piano di Sole), con partenza alle ore 10.00. Il percorso attraverserà San Biagio e Piazza Vittorio Emanuele, con arrivo previsto alle ore 12.00 in Piazza Aldo Moro, dove sono in programma mascotte, animazione e baby dance per i più piccoli.

Nel pomeriggio il raduno è previsto alle ore 15.00 in Piazza Aldo Moro, con partenza alle 15.30. Il corteo sfilerà lungo la discesa di Piazza Aldo Moro, Corso Garibaldi, zona Pasticceria Giulia, Rotalupo, per poi proseguire e risalire nuovamente verso Piazza Aldo Moro. L’arrivo pomeridiano è previsto intorno alle ore 17.30.

A seguire, alle ore 18.00, si terrà il concerto del gruppo Amarimai. Durante la serata saranno offerte gratuitamente chiculicchie e vino a tutti i partecipanti. La conclusione dell’evento è prevista per le ore 20.30.

L’iniziativa rientra nel calendario del programma speciale Senisese e si conferma come progetto collettivo aperto alla partecipazione e alla creatività di tutta la comunità.

Di seguito la locandina con i dettagli.