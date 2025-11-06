Skiroll Salita a Tecnica Libera: in provincia di Potenza al via competizione valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale. I dettagli

Un nuovo appuntamento della stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano inserito nel calendario delle attività estive.
Domenica 9 novembre, sulla strada Rotonda-Pedarreto con partenza alle ore 10.00, si svolgerà il 4° Trofeo Skiroll Rotonda, competizione valida per l’assegnazione dei titoli di campione regionale di Skiroll Salita a Tecnica Libera.
La gara aperta a tutte le categorie – U8 m/f, U10 m/f, U12m/f, U14 m/f, U16 m/f, GSM e GSF – è organizzata dallo Sci Club Rotonda.
La competizione si avvale della condivisione del Comitato FISI Calabro Lucano, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino e dell’amministrazione comunale di Rotonda.
Di seguito la locandina con i dettagli.