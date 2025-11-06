Avigliano: “Garantire ai cittadini l’accesso ai servizi di guardia medica senza dover affrontare disagi inaccettabili e rischiosi”. Ecco che cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare “Insieme per Avigliano”, a firma dei consiglieri Giovanni Sabia e Anthea Claps, inerente il servizio di continuità assistenziale nel Comune di Avigliano:

“I sottoscritti Consiglieri comunali del Comune di Avigliano esprimono profondo rammarico e preoccupazione per le recenti comunicazioni e decisioni relative agli accorpamenti della Continuità Assistenziale di Avigliano con i comuni di Lagopesole e Pietragalla, che prevedono la riduzione della copertura della guardia medica in alcune giornate del mese di novembre.

Tali decisioni, che impongono agli utenti di Avigliano di rivolgersi a strutture più distanti, sollevano gravi preoccupazioni in merito alla sicurezza e alla salute della nostra comunità, soprattutto per la popolazione anziana, che rappresenta una larga fetta dei nostri cittadini.

In riferimento a un incontro che si è svolto circa un mese fa presso gli uffici dell’ASP di Potenza, con il Direttore sanitario, avevamo ricevuto rassicurazioni in merito al trasferimento della guardia medica dalla sede di via Guido Rossa a una struttura più centrale e funzionale, quella che ospita il servizio del 118.

Tuttavia, a distanza di tempo, non solo tale trasferimento non è ancora avvenuto, ma apprendiamo che la copertura sanitaria sarà ridotta, costringendo i cittadini a rivolgersi a Lagopesole e Pietragalla, comuni lontani da Avigliano e difficilmente raggiungibili, soprattutto con l’approssimarsi della stagione invernale e delle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Chiediamo quindi un incontro urgente con i Direttori Generale e Sanitario dell’ASP per chiarire le motivazioni di tali decisioni e conoscere le tempistiche per una risoluzione definitiva del problema.

È fondamentale che venga trovata una soluzione che garantisca ai cittadini di Avigliano l’accesso ai servizi di guardia medica senza dover affrontare disagi inaccettabili e rischiosi, in particolare per le persone più vulnerabili.

Inoltre, riteniamo che la delocalizzazione della Continuità Assistenziale dalla sede attuale possa rappresentare un’opportunità per rilanciare il distretto sanitario di Avigliano, potenziando i servizi sanitari e sociali offerti alla nostra comunità.

Gli spazi attualmente occupati dalla guardia medica, una volta liberati, potrebbero essere riutilizzati per l’avvio di nuovi servizi, andando a rispondere in modo concreto e tempestivo alle esigenze di assistenza dei cittadini, e in particolare alla necessità di servizi più accessibili e funzionali per la popolazione anziana.

È essenziale che il nostro distretto sanitario non venga ulteriormente ridotto, ma rilanciato, per garantire assistenza di qualità e una migliore accessibilità ai servizi sanitari per tutti.

Comprendiamo la difficoltà di reperire personale sanitario, ma è fondamentale che venga potenziato il nostro sistema sanitario locale, in modo che non siano sempre i cittadini a dover sopportare i disagi derivanti dalla carenza di risorse.

Siamo fiduciosi che le autorità competenti prenderanno in considerazione con urgenza questa richiesta e lavoreranno con noi per risolvere in tempi brevi la situazione attuale, restituendo fiducia ai cittadini e garantendo loro l’assistenza di cui hanno diritto”.