Sulla Potenza-Melfi ghiaccio, ritardi e lunghe code: grosse difficoltà per i lavoratori degli stabilimenti! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Fiom Cgil Basilicata:

“Stamattina i lavoratori che si sono recati nell’area industriale di Melfi (PZ) hanno avuto grosse difficoltà a raggiungere gli stabilimenti a causa del ghiaccio seguente alla piccola nevicata delle scorse ore: ritardi, lunghe code sulla strada provinciale Potenza–Melfi.

Ancora una volta, si riscontra la mancanza dei servizi essenziali per l’area industriale più importante della regione.

Ancora una volta sono i lavoratori a pagare lo scotto di questi disservizi in termini di sicurezza e di salario, visti i ritardi agli ingressi.

Episodi ormai ordinari e che quindi richiedono una programmazione per tempo.

La mobilità che l’area industriale di San Nicola di Melfi produce ha numeri enormi per la nostra regione e non può essere trascurata in tutti i suoi aspetti.

Siamo ancora in attesa di soluzioni per la filiera dei trasporti che, con la riapertura delle scuole nel quadro della pandemia, può aggiungere ulteriori rischi e disagi per i lavoratori, come testimonia il recente passato.

Ribadiamo la richiesta, finora rimasta inascoltata, di convocazione di tavoli in cui siano presenti i rappresentanti dei lavoratori”.

