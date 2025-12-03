Tito: divertimento assicurato con la pista di pattinaggio! Ecco i dettagli

L’Amministrazione ha appena reso la grande novità della Bianca Stagione di Tito.
Dal 5 al 18 dicembre, Piazzale Asuncion si trasforma in una vera pista di pattinaggio su ghiaccio!
Questi gli ORARI:
• Lunedì-Venerdì: 18:00 – 23:00;
• Sabato-Domenica: 17:00 – 24:00.
APERTURA MATTUTINA: Domenica 7, Lunedì 8 e Domenica 14 dicembre dalle ore 11:00.
L’INGRESSO è GRATUITO.
Noleggio pattini disponibile.
Così il Comune:
“Vieni a pattinare con noi e vivi un Natale magico!
Un’occasione speciale per trascorrere momenti indimenticabili con famiglia e amici.
Vi aspettiamo insieme ai volontari della Pro Loco Gli Antichi Portali!”.
Di seguito la locandina con i dettagli.