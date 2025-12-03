ULTIME NEWS

Tito: divertimento assicurato con la pista di pattinaggio! Ecco i dettagli

3 Dicembre 2025

L’Amministrazione ha appena reso la grande novità della Bianca Stagione di Tito.

Dal 5 al 18 dicembre, Piazzale Asuncion si trasforma in una vera pista di pattinaggio su ghiaccio!

Questi gli ORARI:

• Lunedì-Venerdì: 18:00 – 23:00;

• Sabato-Domenica: 17:00 – 24:00.

APERTURA MATTUTINA: Domenica 7, Lunedì 8 e Domenica 14 dicembre dalle ore 11:00.

L’INGRESSO è GRATUITO.

Noleggio pattini disponibile.

Così il Comune:

“Vieni a pattinare con noi e vivi un Natale magico!

Un’occasione speciale per trascorrere momenti indimenticabili con famiglia e amici.

Vi aspettiamo insieme ai volontari della Pro Loco Gli Antichi Portali!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.