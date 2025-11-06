Tito: nonna Maria Rosa ha festeggiato i suoi primi 100 anni. Auguri!

Il 5 novembre 2025 Tito ha festeggiato i 100 anni di Maria Rosa Scavone, vedova Greco.
Il sindaco Fabio Laurino da un lato e il parroco don Lino Moscarelli dall’altro e al centro la festeggiata che taglia una grande torta.
Con lei i figli Maria Antonietta e Lello, le amiche di sempre Luisa Salvia, presidente dell’Associazione “ Donne 99” e Carmela Laurino, i parenti tutti.
A Lei il sindaco, il parroco, Carmela e Luisa rivolgono discorsi di auguri e nelle loro parole si scopre il segreto della longevità di Rosa, per tutti “ Sisina” da sempre.
Casalinga, figlia di una sarta, a cento anni cucina piatti deliziosi, fa la pasta di casa e le conserve, i peperoni da essiccare.
Con un fede grande ha sempre avuto la compagnia di Gesù con la partecipazione quotidiana alle funzioni, dama di San Vincenzo, della Carità, membro dell’Azione Cattolica.
Tutti riconoscono in Sisina la calma, la serenità, la pazienza nell’affrontare con un sorriso accogliente i problemi di ogni giorno, piccoli e grandi, e soprattutto, la capacità di vivere i cambiamenti, rimanendo se stessa sempre.
Protagonista nella vita di vicinato, sempre disponibile ad accogliere ed educare i bambini del quartiere, esempio per le generazioni di donne che hanno avuto il privilegio della sua compagnia.
Anche dalla nostra Redazione tantissimi auguri.
Ecco le foto della giornata.