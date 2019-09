Torna l’estate a Potenza? Ecco le ultimissime previsioni

Ritorna un po’ di sole a Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo cieli solo parzialmente nuvolosi.

La temperatura massima registrata sarà di 23°C e la minima di 13°C.

Domani si prevedono nubi sparse per tutto il giorno e possibili piovaschi nel pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare sarà di 25°C e la minima di 14°C.

Nel corso dei giorni, specialmente nella prossima settimana, il sole sarà sempre più presente e le temperature torneranno ad essere piacevoli.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.