Ancora un tragico incidente in provincia di Potenza.

Un motociclista ha perso la vita ieri sera sulla Statale 18 in località Castrocucco, a Maratea.

La vittima, un 47enne di Polla, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo a terra.

Sul posto il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Lagonegro, per i rilievi del caso, dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.