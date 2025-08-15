Tragico incidente in Basilicata: aperta un’inchiesta. Queste le condizioni delle altre persone coinvolte

In prognosi riservata, è stata trasferita al Policlinico di Bari, la ragazza di 19 anni rimasta gravemente ferita nell’incidente che, nel pomeriggio di Ferragosto, a Ferrandina (Matera), ha causato la morte di Nicola Pipio, un giovane di 29 anni, che si trovava in una Fiat Panda, su cui, durante un violento temporale, nell’area picnic del bosco Fonnoni, si è abbattuta una quercia.

È quanto fa sapere l’ansa che aggiunge come non destino, invece, preoccupazioni le condizioni degli altri due feriti, sotto osservazione all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

In serata, si è inoltre appreso che nell’ambito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera, i Carabinieri del Comando provinciale hanno posto sotto sequestro la vettura, l’albero e la zona nella quale è avvenuto l’incidente.