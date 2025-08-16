San Rocco a Tolve: con devozione oggi si rinnovano i festeggiamenti per uno dei Santi più amati! Ecco il programma

Tolve si prepara a festeggiare San Rocco, il suo Santo Patrono.

Il 16 agosto, infatti, si conferma uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’estate.

Venerato dalla Chiesa come protettore dei pellegrini, degli appestati e dei contagiati (simbolo di carità e guarigione verso i malati) è anche invocato in molti paesi come protettore degli animali e dagli eventi catastrofici naturali.

Emblema delle sofferenze, è considerato anche il patrono degli invalidi, dei prigionieri e degli emarginati.

Tolve vanta una lunga e vivace tradizione del culto per il Santo che ogni anno richiama (nella duplice ricorrenza del 16 Agosto e 16 Settembre) decine di migliaia di pellegrini da tutta la regione e dalle regioni vicine, come testimoniano le migliaia di ex voto conservati nella “Casa del Pellegrino“.

In occasione dell’evento festivo la statua è stata ricoperta da un manto d’oro realizzato componendo i numerosissimi ex voto donati al Santo per testimoniare il sentito legame di devozione e testimoniare le Sue virtù miracolose.

I festeggiamenti assumono le sembianze di “sagra di paese” dove nella via principale (addobbata di luminarie) viene allestito un mercato che offre i prodotti più disparati.

Come ogni anno sentita è la partecipazione dei tanti fedeli che, sempre più numerosi, rivolgeranno le proprie preghiere all’amato San Rocco.

Questo il programma completo.