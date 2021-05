Vaccinazioni Basilicata: molti over 40 non sono riusciti a prenotare! Presentata interrogazione per fare chiarezza

Afferma il capogruppo regionale del Partito democratico Roberto Cifarelli:

“La campagna vaccinale portata avanti dalla Regione Basilicata presenta quotidianamente fenomeni inspiegabili e a volte misteriosi.

Il 16 Maggio scorso l’Azienda Sanitaria Potenza ha pubblicato sul proprio sito l’avviso secondo il quale per gli ‘over 40’ era possibile prenotare a partire dalle ore 18.00 dello stesso giorno, le vaccinazioni in programma il 17 e 18 Maggio 2021 presso il complesso sportivo polifunzionale in via Roma di Potenza, nel numero max di 700 al giorno.

Ebbene come ci è stato segnalato, alle ore 18:00, orario di apertura della piattaforma, sul link http://prenota.aspbasilicata.it/vaccini non è stato possibile effettuare alcuna prenotazione in quanto i posti disponibili risultavano già esauriti.

Com’è stato possibile prenotare 1400 vaccinazione per le giornate del 17 e 18 Maggio 2021 in orario antecedente a quello indicato nel suddetto avviso?

Questa è l’interrogazione che ho presentato al Presidente Bardi e all’Assessore alla Sanità con la speranza di ricevere una risposta che chiarisca, in un momento così delicato, l’ennesimo disservizio a danno dei Lucani”.

