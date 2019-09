Viabilità e parcheggi in questo rione di Potenza: “evitare le polemiche che non sono utili e che non portano ad alcun risultato”, a dirlo…

“Ripristinare la verità non i parcheggi mai esistiti”.

È quanto dichiara l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Pernice, che prosegue:

“A chi disserta di questi temi, soprattutto nella sua veste istituzionale, evidentemente difetta la memoria e, se almeno conoscesse il rione Francioso, dovrebbe sapere che l’assessorato, su richiesta specifica di un gruppo di cittadini, tra i quali anziani e genitori che chiedevano provvedimenti specifici in tema di sicurezza e garanzia dell’incolumità dei pedoni, è intervenuto semplicemente per ripristinare la segnaletica, già peraltro presente negli anni precedenti, segnaletica che non prevedeva alcun parcheggio.

Non vorremmo dunque che la segnalazione sia, oltre che destituita di ogni fondamento, del tutto pretestuosa e tesa a strumentalizzare un problema che è reale: quello di assicurare a quanti vivono o trascorrono parte della giornata nel popolo quartiere potentino, di muoversi senza rischi, a piedi e in auto.

In mattinata ho effettuato un nuovo sopralluogo, dopo quelli nei giorni precedenti, in questo caso col consigliere Pergola e con i competenti degli uffici, per predisporre iniziative utili a ottemperare, da una parte al primario diritto alla sicurezza e dall’altro alla istituzione di alcuni nuovi parcheggi.

L’auspicio è che la prossima volta i temi e le criticità, soprattutto da chi rappresenta le Istituzioni, vengano posti con spirito propositivo, evitando le polemiche che non sono utili e non portano ad alcun risultato. Il nuovo corso dell’Amministrazione comunale ritiene preziosa e valida la voce dei cittadini, dei commercianti, così come quella degli amministratori, opposizione inclusa”.