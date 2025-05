Viggiano: grande partecipazione all’inaugurazione del monumento bronzeo dedicato al grande compositore tedesco Johann Sebastian Bach. Ecco le foto

Inaugurati il “Belvedere Bach” ed il “Parco Radici della Musica”.

Si tratta di un’area riqualificata all’ingresso del centro abitato che ospiterà il Parco “Radici della Musica” ed un monumento bronzeo dedicato al grande compositore tedesco Johann Sebastian Bach.

L’opera è stata realizzata dall’artista Ettore Marinelli della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli.

L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso di valorizzazione degli spazi urbani, fortemente voluta dal Sindaco Amedeo Cicala e dall’intera Amministrazione Comunale, denominata “Grand Tour della Musica“.

Dopo le Installazioni Bronzee dei mesi scorsi in Piazza San Giovanni XXIII, dedicate a Beethoven e Mozart e dopo la suggestiva cerimonia di intitolazione del Belvedere “Antonio Vivaldi” al compositore di origini lucane, arriva il momento dell’omaggio ad un altro grande musicista che ha scritto la Storia della Musica Mondiale.

Contestualmente allo svelamento del nuovo monumento bronzeo, a cura dell’artista Ettore Marinelli, è stato anche inaugurato anche il “Parco Radici della Musica”.

Si tratta di un’ampia e spaziosa area verde pensata per omaggiare l’identità storica e gli strumenti musicali che hanno reso celebre la tradizione della Città dell’Arpa e della Musica in tutto il mondo.

All’evento di inaugurazione hanno partecipato oltre alle Autorità Civili, Militari e Religiose, anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo L. De Lorenzo di Viggiano.

Esprime particolare soddisfazione il Sindaco Amedeo Cicala:

“Con il Belvedere Bach ed il Parco Radici della Musica prende sempre più forma la nostra idea di valorizzazione delle infinite potenzialità turistiche e paesaggistiche di Viggiano.

In questo senso, è opportuno sottolineare che i numeri relativi alle visite e alle presenze dell’ultimo anno e delle ultime settimane festive rendono giustizia ad un lungo e duro lavoro che da molti anni abbiamo messo in campo. Ad ogni modo, le novità non finiscono qui: passo dopo passo, andiamo avanti. “

Ecco le foto dell’inaugurazione.