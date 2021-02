Paura nel potentino: uomo disteso per terra, a bordo strada, in stato confusionale! Sul posto Carabinieri e 118

Si è svegliata nel cuore della notte credendo di trovare al proprio fianco il marito, ma lo stesso si era allontanato da casa.

È questa la disavventura di una donna residente nel potentino, che, stamattina, alle prime luci dell’alba, alle 04.45, ha chiamato la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 dell’Arma, richiedendo un immediato aiuto.

La donna ha raccontato di essersi appena svegliata e di non aver più trovato il coniuge, 59enne, al suo fianco nel letto, non avendolo poi rintracciato neanche nelle vicinanze della loro abitazione.

Sono quindi immediatamente scattate le ricerche con l’impiego di 4 autovetture delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Potenza, appositamente fatte confluire nella zona interessata per dare corso in modo capillare alle operazioni di rintraccio dell’uomo.

Le attività si sono rese ancor più celeri ed efficaci, date anche le rigide temperature del mattino, tanto che, nel volgere di due ore, alle 07.00, durante le quali gli uomini dell’Arma hanno setacciato l’intera area di interesse, si è riusciti finalmente a trovare la persona, che in stato confusionale, era disteso per terra, a bordo strada, in una zona isolata e in condizioni di semi coscienza.

Lo stesso, subito soccorso anche dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale San Carlo del capoluogo, ove ha ricevuto la necessaria assistenza ed è in osservazione, di modo che possa conseguentemente tornare a casa, per essere riaccolto felicemente dai suoi familiari.

La vicenda, connotata da una sua iniziale gravità, tutto sommato si è definita in maniera positiva.

Essa, comunque, rappresenta un’utile occasione per sottolineare quanto necessario sia segnalare tempestivamente situazioni analoghe, ancor più se verificatesi nel corso della notte, di modo da poter predisporre nell’immediatezza azioni rapide di ricerca, che in occasioni del genere non possono essere posticipate nel tempo.

Al riguardo, è bene ricordare che nelle numerose comunità potentine sono distribuiti i tanti presidi dell’Arma, costituiti dai 7 Comandi Compagnia e le 76 Stazioni territoriali, a cui rivolgersi in tali circostanze, semplicemente effettuando una chiamata al NUE 112, così che si possano avviare le soluzioni più appropriate e celeri, che risultino essere provvidenziali.a

