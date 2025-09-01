A Bella un momento speciale grazie alla partecipazione di tanti appassionati di motori. L’evento

Ieri mattina a Bella si è svolto, lungo il tracciato di Via Corso Italia, l’autoraduno “Bella Classic Abarth” in ricordo del concittadino Alberto Canna.

Un evento fortemente voluto dalla Pro Loco “Il Borgo” di Bella in collaborazione con l’associazione Only Team Racing ASD Racing e il Comune di Bella per un momento speciale grazie alla partecipazione di tanti appassionati di motori che hanno sfilato per Via Corso Italia, nell’entusiasmo dei tanti cittadini incuriositi che hanno assistito all’evento.

Il Sindaco Leonardo Sabato, affiancato dall’Assessore allo Sport Samuele Grippa, nel prendere la parola nel momento dei saluti e delle premiazioni, ha voluto rivolgere uno speciale abbraccio alla famiglia Canna presente in ricordo di Alberto ed ha ringraziato tutti gli organizzatori a cominciare dal vice presidente della Pro Loco “Il Borgo” Michele Zuardi e tutti i ragazzi dell’Only Team Racing a cominciare da Raffaele Golia e Vincenzo Auletta e i tanti appassionati di motori che hanno visitato Bella per l’occasione provenienti anche da diverse Regioni.

“E’ un orgoglio per la nostra comunità ospitare questi momenti di grande aggregazione e passione.

Un momento importante dal grande valore culturale in quanto abbiamo avuto il piacere di ammirare tanti veicoli dal grande valore storico e culturale ed accogliere tanti collezionisti di questi autentici gioielli dell’ingegneria meccanica e industriale d’Italia”.

La carovana delle autovetture e motocicli ha poi proseguito la marcia verso la frazione di Sant’Antonio Casalini.