Risultato storico per Moliterno: questa ex discarica, dopo anni di attesa, è finalmente chiusa. L’invito alla cittadinanza

Un risultato storico per Moliterno: la ex Discarica di Tempa La Guarella è finalmente chiusa.

Per discutere le prospettive di questo luogo e i progetti per la comunità, fa sapere l’Amministrazione:

“vi aspettiamo al convegno in programma mercoledì 3 settembre con rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti del settore.

Sarà un’occasione per conoscere i lavori di chiusura e lo stato attuale del sito, e per tracciare insieme le linee progettuali per il futuro.

Un capitolo si chiude, un altro si apre. La ex discarica di Tempa La Guarella, dopo anni di attesa, è finalmente chiusa. Ma ora quel luogo può tornare ad essere a vantaggio della collettività?

È un momento molto importante che riguarda la storia e il futuro di Moliterno.

Partecipa al convegno: Tempa la Guarella, da discarica a luogo ritrovato per la comunità.

Appuntaneto a Mercoledì 3 settembre 2025, ore 17:00, Atrio del Comune di Moliterno”.

Di seguito la locandina con i dettagli.