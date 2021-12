A Melfi un Natale sempre più turistico con musica, luci, artisti in strada, trenino, villaggio di Babbo Natale, Ipogei e tanto altro! Ecco il programma

Tutto pronto a Melfi per il cartellone degli eventi natalizi.

Questa mattina, nella sala consiliare “Nitti Bovet” del Comune, è stato presentato il programma, certamente accattivante e in grado sia di allietare la cittadinanza che ad attrarre visitatori.

Lo slogan per questo Natale è: “Vivi il Natale, Viva il Natale”.

Non mancano importanti novità anche per le periferie e, ovviamente, per il centro storico.

Arte, musica, teatro, mostre, luci, videomapping, villaggio di Babbo Natale, artisti di strada, burattini, trenino itinerante.

Sono solo alcune delle attrazioni che animeranno la città federiciana.

Queste le parole del sindaco Maglione:

“È il primo Natale in cui proviamo a socializzare davvero, nel periodo della pandemia, cercando di tornare alla normalità.

In questo momento così particolare, insieme alla Giunta e ai nostri consiglieri di maggioranza, siamo partiti da due elementi importanti:

i 700 anni di Dante, quindi ci colleghiamo al cantico 23 del Paradiso (versetto 145), il quale recita: “l’amore muove il sole e le altre stelle”.

Dobbiamo proprio partire da questo Amore e considerarlo motore della nostra vita.

Il secondo elemento è rappresentato dal Cantico delle Creature di San Francesco.

Qui è presente la lode al signore per Fratello Sole, alla Sorella Luna e agli altri elementi che, messi insieme, ci devono fare appropriare del Creato e quindi della nostra vita.

Questo è il senso dell’evento dopo questo periodo così difficile.

Queste luminarie vogliono per noi rappresentare quasi una rinascita, questo tornare alla bellezza della condivisione.

Nel costruire questi eventi abbiamo coinvolto la Parrocchia di Santa Gianna che ci ha concesso il proprio spazio per allestire sia i mercatini di Natale che l’albero e la tendostruttura.

Ci tengo a ringraziare anche il Polo Museale e la sovraintendenza per averci concesso l’itinerario degli Ipogei.

Un vero connubio tra storia e architettura e archeologia.

Non dimentichiamo comunque il vero spirito del Natale, è qui che si trova la vera felicità e serenità ed è quella che io auguro a tutti voi“.

Parola poi all’Assessore Alessandro Panico:

“Quest’anno proviamo a fare un esperimento.

La nuova amministrazione prova a confrontarsi per la prima volta con la città e abbiamo, seppur con i tempi ristretti della programmazione, provato ad elaborare una procedura articolata di coinvolgimento sociale.

Il nostro cartellone natalizio verrà inaugurato proprio questa sera alle ore 18:00 nel quartiere della Bicocca.

Oltre agli eventi previsti in accordo con il Polo Museale e la Parrocchia di Santa Gianna, abbiamo provato a costruire un programma che coinvolge anche la parte più antica della città storica, quella racchiusa tra le mura bizantine (oggetto anche di recenti interventi di valorizzazione).

Per i più piccoli c’è la novità del villaggio di Babbo di Natale nella villa comunale.

Non rappresenta solo un’occasione di divertimento ma anche un invito all’educazione.

Ci saranno inoltre spettacoli di artisti di strada di burattini e scambio dei libri, quindi l’invito alla lettura.

Sarà presente anche un trenino che girerà per le vie della città.

Interventi di animazione itinerante interesseranno anche le periferie della città soprattutto nei giorni prenatalizi”.

Queste le parole del Vice sindaco Vincenzo Castaldi:

“Il sindaco ci ha richiamato all’aspetto religioso della festa, che tutti apprezziamo ed accogliamo.

La novità di quest’anno consiste sostanzialmente nel cominciare a trattare il Natale come un evento turistico.

In occasione della festività, l’invito è proprio quello di visitare la nostra città.

Abbiamo un patrimonio inestimabile e unico.

Sottolineo che tutto il programma è stato organizzato in poco più di 30 giorni e con la necessità di approvvigionarsi delle somme.

Siamo veramente soddisfatti di essere riusciti a portare a termine un programma così completo e articolato.

Grazie davvero a chi ha lavorato a tutto questo con grande impegno”.

Ecco l’intervento di Don Tommy, Parroco Parrocchia Santa Gianna:

“Il Natale sa ispirare veramente bene il cuore del Sindaco e di tutta la giunta.

È bello condividere tutto questo con voi perché fate risuonare, attraverso i mezzi di comunicazione, il Natale.

Il Papa vuole proprio che lo spirito del Natale sia sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre case.

L’augurio che questo Natale possa essere davvero nel senso vero della rinascita.

Molte famiglie stanno soffrendo e non avranno più la presenza, ad esempio, del nonno che è in cielo a causa di questa pandemia.

L’anno scorso il Natale era con il coprifuoco, quest’anno no, quindi l’augurio è che sia pienamente vissuto”.

Infine, questo l’intervento dell’Assessore Pamela Montanarella:

“tra le varie iniziative vi è, appunto, questo programma che vede protagonisti i monumenti.

Tra questi, la Fontana del Bagno.

Il monumento sarà inserito anche nel tour di Linea Verde, quindi avremo i riflettori puntati sulla Città.

Questo rappresenta sicuramente un trampolino di lancio.

Come detto, si punterà anche sul senso civico e i primi protagonisti saranno i bambini.

Se c’è sensibilità verso i più piccoli, riusciamo ad avere la partecipazione attiva di tutti”.

Un ricco cartellone di eventi per una città storica che merita davvero di essere vissuta.

Questo il programma e le foto di alcune luminarie.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)