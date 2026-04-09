A Potenza 50 favole per bambini, ragazzi e adulti: un’occasione per fermarsi, condividere e riscoprire il valore dell’ascolto reciproco. L’appuntamento

Non la solita presentazione, ma un piccolo rito collettivo fatto di storie, ascolto e partecipazione.
Sabato 11 Aprile alle ore 18:30, alla libreria Ubik di Via Pretoria a Potenza, il libro “50 Favole di Mindfulness per Bambini Felici” di Gabriele Di Stasio prenderà vita attraverso le voci di chi sa ancora immaginare.
A leggere non sarà soltanto l’Autore, ma bambini, ragazzi e adulti insieme, in un intreccio di generazioni che restituisce alle favole la loro dimensione più autentica: quella dell’incontro.
Con la moderazione dell’attrice Chiara Lostaglio e la preziosa collaborazione del personale Ubik, le pagine diventeranno un’occasione per fermarsi, condividere e riscoprire il valore dell’ascolto reciproco.
Ognuno dei 50 racconti del libro di Di Stasio (il quarto pubblicato dall’Autore), custodisce un piccolo insegnamento ispirato alla MindfulneSS.
Senza toni accademici, ma con la leggerezza delle storie, le favole accompagnano chi ascolta verso una maggiore consapevolezza emotiva, suggerendo strumenti semplici per affrontare le emozioni, coltivare uno sguardo positivo e avvicinarsi a quello stato di “flow” in cui tutto scorre con naturalezza.
L’appuntamento si rivolge a famiglie, educatori e a chiunque senta il bisogno di ritagliarsi uno spazio diverso, lontano dalla frenesia quotidiana, per lasciarsi guidare dalle storie e dalla loro capacità di parlare a tutte le età.
Ingresso libero.