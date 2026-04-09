A Brienza i ragazzi del “Leonardo da Vinci-Nitti” celebrano il Made in Italy! I dettagli dell’evento

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci-Nitti”, in collaborazione con il Comune di Brienza, presenta l’evento “Vent’Aglio di emozioni – Esperienze sensoriali del Made in Italy”.

L’appuntamento è fissato per Mercoledì 15 Aprile 2026, alle ore 10:00, presso la prestigiosa cornice dell’ex Convento dell’Annunziata (Palazzo Municipale) a Brienza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la bellezza e il valore del patrimonio nazionale attraverso un percorso che unisce cultura, artigianato e sviluppo economico.

In un momento storico complesso, la scuola si fa promotrice di un confronto costruttivo sul futuro del Paese, mettendo al centro le competenze e la passione delle nuove generazioni.

La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e il coinvolgimento diretto degli studenti, veri protagonisti del racconto progettuale.

Interverranno:

Raffaele Collazzo, Sindaco di Brienza; Alessandra Napoli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. da Vinci-Nitti”; Raffaele Votta, Responsabile di sede; Cinzia Sanza, Docente referente del progetto; Antonio Saluzzi, Maestro Artigiano e Presidente CNA Basilicata; Gerardo Ricchiuto, Sales Manager ITM; Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente; Chiara Vigna, Export Manager; Valeriano Venneri, Storico dell’arte.

Un momento fondamentale sarà dedicato alle studentesse e agli studenti, che illustreranno il percorso svolto e le esperienze sensoriali vissute durante il progetto.

L’evento coinvolgerà attivamente numerose realtà d’eccellenza del territorio (tra cui CNA Potenza, PeperonAut, Mielù, e molte altre), a testimonianza di una sinergia profonda tra mondo della formazione e tessuto produttivo locale.

“Un ‘Vent’Aglio’ di emozioni, opportunità e confronto – spiegano gli organizzatori – per chi vuole parlare del futuro di un Paese capace di offrire il meglio del suo patrimonio nazionale nonostante le sfide del presente.”

Ecco la locandina.