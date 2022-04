Doppio incidente a Potenza!

Il primo sul raccordo autostradale, subito dopo l’uscita zona industriale Tito Scalo.

Per far defluire il traffico gli automobilisti diretti a Potenza sono dovuti uscire sulla strada vecchia.

Nel mentre un mezzo pesante proprio sulla strada vecchia sembra abbia urtato il passaggio a livello.

Per questo motivo, per ore, gli automobilisti sono rimasti bloccati sia in uscita che in entrata per Potenza.a

