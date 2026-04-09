A Potenza e provincia nasce un’orchestra di chitarre formata da studenti: il concerto in programma

Nel corso di questo anno scolastico, grazie all’accordo di rete che ha coinvolto altre scuole della zona (nello specifico: I.C. “Torraca-La Vista” e il Liceo Musicale “W. Gropius” sulla città di Potenza, l’I.C. “B. Croce” di Marsico Nuovo e I.C. “Dinardo” di Picerno), si è costituita un’orchestra di chitarre formata da studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni.

Il progetto, intitolato “ConCordis” – orchestra provinciale di chitarre, si è svolto in 6 incontri guidati dai docenti delle singole istituzioni, per prepararsi a sostenere una masterclass orchestrale ed un concerto che avranno luogo nei giorni 11 e 12 Aprile presso la Galleria Civica di Potenza, sotto la guida del Maestro Vito Nicola Paradiso, autore di metodi didattici, concertista, didatta, compositore ed esperto in direzione di orchestre di chitarra.

Il fulcro del progetto è nel suo nome: ConCordis nasce infatti dal gioco di parole che racchiudono tutti gli obiettivi del progetto.

C’è il richiamo alle corde della chitarra, alla parola “concordia” nel suo significato di armonia, unione e conformità di vedute ed infine la parola “cuore”, sede della passione nutrita per la musica.

L’obiettivo del percorso è stato quello di dare ai ragazzi un’esperienza formativa, musicale e di relazione significativa per il loro percorso, tanto musicale quanto di crescita personale, attraverso il contatto con realtà simili alla loro e con un grande professionista del settore.