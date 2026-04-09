A Picerno torna “Vivicittà” con una camminata ludico-motoria non competitiva. I dettagli

Domenica 12 Aprile 2026 torna “Vivicittà”, la manifestazione nazionale e internazionale promossa da UISP APS – Sportpertutti, che coinvolgerà contemporaneamente 40 città italiane e migliaia di persone partecipanti, tra donne e uomini di tutte le età, nel segno della pace, dell’ambiente, dei

diritti e dell’inclusione.

Anche Picerno sarà protagonista di questo grande evento grazie all’organizzazione del Comitato Territoriale UISP APS di Potenza, con il patrocinio del Comune di Picerno e la collaborazione tecnica della ASD PicernoRun.

La partenza è prevista alle ore 9:30, in contemporanea con tutte le altre città partecipanti, con il via simbolico trasmesso dai microfoni di Radio 1 Rai dal Presidente nazionale UISP, Tiziano Pesce.

Il ritrovo è fissato in Piazza Plebiscito a partire dalle ore 8:30.

A Picerno l’appuntamento sarà interamente dedicato alla camminata ludico-motoria non competitiva, su un percorso di circa 5 km, pensato per essere accessibile a tutte e tutti: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini, persone anziane e famiglie.

Un’occasione per vivere lo sport in maniera inclusiva, senza barriere e senza spirito agonistico.

“Vivicittà” è infatti molto più di una manifestazione sportiva: è un’unica e simbolica linea di partenza che unisce città diverse attraverso valori comuni. In tutta Italia sono previste iniziative di sensibilizzazione ambientale e sociale, oltre a progetti che coinvolgono anche persone detenute e minori nei mesi successivi.

La partecipazione all’evento di Picerno prevede una quota simbolica di 3 euro, comprensiva di t- shirt e pettorale in omaggio. Parte del ricavato contribuirà a sostenere le attività dell’AISM – Sezione di Potenza, presente durante la manifestazione con un gazebo informativo dove sarà possibile partecipare all’esperienza “Sentiti come mi sento”, iniziativa di sensibilizzazione che consente di comprendere più da vicino le difficoltà vissute dalle persone con sclerosi multipla.

Partner dell’iniziativa sono la Pro Loco di Picerno, Auser Picerno e Angels Picerno, che garantirà il servizio sanitario durante l’evento.

“Vivicittà” si conferma così un appuntamento capace di coniugare sport, comunità e impegno civile, trasformando per un giorno le strade in luoghi di incontro, partecipazione e condivisione.