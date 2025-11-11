A Potenza e provincia presto attivo Numero unico di emergenza europeo: i dettagli

In Basilicata l’attivazione del Numero unico di emergenza europeo (Nue) 112 comincerà il prossimo 18 novembre quando saranno inclusi i comuni appartenenti ai distretti telefonici di Potenza (0971), Melfi (0972) e Muro Lucano (0976).
Il 2 dicembre sarà la volta delle aree di Matera (0835) e Lagonegro (0973).
Lo ha annunciato l’ufficio stampa della Giunta annunciando:
“per presentare i dettagli del Nue, disposto dalla legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche su indicazione dell’Unione europea, la Regione convoca una conferenza stampa giovedì 13 novembre 2025, alle ore 10, nella Sala Inguscio in via Vincenzo Verrastro, a Potenza.
Prevista la partecipazione di:
- Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata,
- Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture,
- Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute,
- Michele Campanaro, prefetto di Potenza,
- Cristina Favilli, prefetto di Matera,
- Giovanni Di Bello, dirigente della Protezione Civile regionale”.