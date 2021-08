A Potenza il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”! I dettagli

Questa mattina, a Potenza, lungo la centralissima via Pretoria, all’interno di quello che fu l’antico monastero di San Luca, risalente al XV secolo, oggi sede del Comando Provinciale Carabinieri, ha avuto luogo la visita resa dal Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con competenza sulle Legioni Carabinieri “Abruzzo e Molise”, “Basilicata”, “Campania” e “Puglia”.

L’Alto Ufficiale, la cui sede di servizio è Napoli, è stato accolto dal Comandante Provinciale di Potenza, Colonnello Nicola Albanese, alla presenza del Generale di Brigata Raffaele Covetti, Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”.

A distanza di pochi mesi dalla precedente visita svoltasi all’interno dell’altro simbolico e prestigioso edificio del capoluogo, vale a dire la Caserma “Lucania”, che ospita il Comando Legione “Basilicata”, il Generale Mezzavilla ha raggiunto nuovamente la terra Lucana, ove ha voluto rendere merito al lavoro quotidiano nei 100 comuni del potentino condotto dai Carabinieri dei 7 Comandi Compagnia e 76 Stazioni, presidi alle dipendenze del Comando Provinciale di Potenza.

Momento di grande soddisfazione che il Colonnello Nicola Albanese ha voluto esternare, nel corso dell’incontro, all’Autorità di Vertice dell’Interregionale “Ogaden”, nella persona, appunto, del Generale Mezzavilla.

L’occasione, che ha visto partecipi i Comandanti di Compagnia, personale in servizio alla sede e del “Co.Ba.R.”, organo della rappresentanza militare, è stata utile per illustrare nel dettaglio quella che è la realtà della provincia di Potenza, a partire dal capoluogo, sotto molteplici aspetti, così da coglierne i tratti distintivi e coniugarli con altri ambiti di stretta competenza, quali dell’ordine e sicurezza pubblica, sottolineando la stretta sinergia ricercata e consolidatasi nel tempo con le altre Istituzioni del territorio.

A voler significare che in tale modo è possibile preservare una rilevante ricchezza, sotto più punti valoriali, rappresentata da Potenza e la sua provincia, attraverso l’impiego dei Carabinieri territoriali e degli altri Reparti di specialità che operano su di una vasta area geografica, ricompresa tra i territori prossimi della Calabria, Campania e Puglia.

Nell’occasione il Generale Mezzavilla ha espresso il suo vivo compiacimento per il significativo e proficuo lavoro svolto dai reparti dell’Arma nel potentino, evidenziando la vicinanza e la prossimità delle Stazioni Carabinieri alle comunità’ lucane.

I momenti salienti dell’evento sono stati catturati da scatti fotografici in ricordo della significativa giornata, in cui il Generale Mezzavilla ha potuto anche apprezzare la bellezza della Caserma, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria conferita al “Tenente Orazio Petruccelli”, eroe lucano, nativo di Potenza, distintosi nel secondo conflitto mondiale, laddove, non ancora 29enne, quale Comandante di plotone Carabinieri della Divisione “Acqui”, perse la vita il 24 settembre 1943, sull’isola di Cefalonia, in Grecia, durante le operazioni belliche.a

