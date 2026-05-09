48 anni fa Moro fu assassinato dalle Brigate Rosse: “A Potenza tenne uno dei suoi discorsi più celebri”. Il ricordo

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Giuseppe Molinari:

“9 Maggio 1978 Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse!

La democrazia è il tempo della decisione, diceva Aldo Moro con una delle sue espressioni più suggestive e dense di significato.

Voleva intendere che in democrazia non basta decidere, è necessario anche coinvolgere e convincere.

E’ necessario che la decisione sia accompagnata dal consenso e dalla partecipazione popolare perché soltanto così corrisponde ai bisogni reali dei cittadini.

A 48 anni dalla sua morte il fascino ed il prestigio dello statista ucciso dalle Brigate Rosse restano intatti.

Il tempo non scolora il ricordo e l’insegnamento politico ed il suo ricordo continua a vivere nei nostri cuori.Il tempo anzi ci restituisce una figura e una testimonianza sempre vive ed attuali.

Certo 48 anni sono tanti e l’Italia di oggi non è più quella degli anni 70.

Ma la vita di Moro rappresenta nel suo insieme un lungo discorso sulla democrazia sul quale ognuno di noi che sia animato da passione politica e civile è chiamato ancora oggi a riflettere.

Lo ricordiamo soprattutto ai più giovani.

La politica autentica non è quasi mai la rappresentazione esteriore che se ne dà: il potere, il comando, l’autorità.

La politica vera è altro: è la ricerca paziente di ciò che può unire una società e non dividerla; di ciò che può farla progredire insieme;di ciò che può offrire nuove speranze,di ciò che può trasformare in diritti dei cittadini queste speranze.

Ecco la lezione di Aldo Moro che voglio ricordare e riproporre.

Nel giugno del 1976 Aldo Moro venne a Potenza e tenne uno dei suoi discorsi più celebri.

Si era alla vigilia di una prova elettorale difficile si temeva il sorpasso del partito comunista sulla Dc e Moro prese spunto da quella circostanza per un bilancio della vita democratica del paese.

A 50 anni da quel 7 giugno grazie all’ufficio di presidenza del consiglio regionale sarà pubblicato il suo discorso con i contributi e le testimonianze di autorevoli esponenti di quella fase politica di allora e di oggi e sarà presentato con un’iniziativa pubblica nei prossimi giorni“.