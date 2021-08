L’amministrazione del Comune di Potenza con Ordinanza n. 92/2021 dispone:

“Divieto di sosta e di transito dal 1° Agosto al 31 Dicembre 2021 su via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mantova e l’innesto di via Roma su via Mazzini.

Interruzione anche del traffico pedonale in via Roma, via Ravenna fino all’intersezione con via Mazzini per consentire la realizzazione del sottopasso ferroviario“.

