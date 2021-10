A Potenza potrebbe ritornare il Giro d’Italia! Ecco i dettagli

Il Giro d’Italia dopo due anni di fermo a causa della Pandemia ripartirà il prossimo anno.

La Corsa Rosa 2022 partirà Venerdì 6 Maggio, con un giorno di riposo aggiuntivo, per un totale di tre, vista la Grande Partenza dall’estero e vedrà la conclusione il 29 Maggio.

Il Giro d’Italia vive al momento di anticipazioni e indiscrezioni, con poche conferme ufficiali.

Si cerca quindi di ricostruire il percorso attraverso dichiarazioni e rumors per poter capire infine quali saranno le 21 tappe in programma.

Già ufficializzata dal 2020, la Grande Partenza da Budapest sembra destinata a concretizzarsi.

Negli ultimi giorni, un passaparola in Basilicata si è fatto sempre più insistente: secondo le ultime indiscrezioni nella tappa prevista per il 16 Maggio tanti sarebbero i comuni lucani in cui dovrebbe passare la Corsa Rosa:

Lauria

Viggiano

Calvello

Abriola

Pignola

Potenza

La conferma della tappa a Lauria è pervenuta dall’assessore comunale Giacomo Reale, il quale ha annunciato alla cittadinanza:

“Bellissima notizia.

Attraverso le interlocuzioni che abbiamo avuto con l’assessore Cupparo sono lieto di comunicarvi che l’anno prossimo il territorio di Lauria sarà interessato dal prossimo Giro d’Italia“.

Il suddetto percorso, che partirebbe da Diamante e terminerebbe a Potenza, potrebbe sostituire la possibile tappa in Puglia, con arrivo a Rutigliano, che sembrava inizialmente in pole position, concedendo due tappe alla punta dello Stivale.

