Potenza: a scuola di creatività e rinascita per i giovani segnalati all’autorità Giudiziaria! Ecco il progetto

Lunedì 25 Ottobre, alle ore 11:00, presso la sala convegni “Giuseppe Crescibene” dell’USSM di POTENZA, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del progetto “SOUNDS GOOD – TORNARE IN ONDA”, unico progetto finanziato nella Regione Basilicata a valere sul Bando “Cambio rotta” Percorsi di contrasto alla devianza minorile di Con i Bambini Impresa Sociale, Soggetto Attuatore del “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”, Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 e avviato ufficialmente il 1° settembre 2021.

Il progetto prevede un partenariato di 24 partner tra soggetti pubblici e privati.

Sono intervenuti:

Direttore reggente dell’USSM dott.ssa Caterina Ferrone

Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari per la Puglia e la Basilicata, dott. Giuseppe Centomani

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza, dott.ssa Valeria Montaruli

Rappresentante Procura della Repubblica, dott.ssa Virginia Pecoriello

Presidente della cooperativa sociale Liberamente, dott. Vincenzo Martinelli

Segretario Generale di Confcooperative Basilicata, dott.ssa Filomena Pugliese

Il dott. Vincenzo Martinelli, referente del progetto in qualità di Presidente della Coop. sociale Liberamente, Capofila del progetto, ha evidenziato che esso è tra i 17 progetti che sono stati finanziati a livello nazionale, su 208 proposte pervenute.

Sound Goods è l’unico in Basilicata e ha una validità triennale.

Si prefigge, quale finalità e visione a lungo termine, di contrastare fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile.

Tre le parole chiavi che hanno fatto da filo conduttore degli interventi:

SISTEMA,

PROMOZIONE,

SENTIMENTI.

Il dott. Giuseppe Centomani, Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari per la Puglia e la Basilicata, ha proprio evidenziato come questo progetto non sia semplicemente un progetto di rete e che mette in rete esperienze varie, ma esprime una visione di sistema.

Il suo auspicio è che i ragazzi che saranno coinvolti vengano “diseducati”.

Diseducazione nell’accezione di “nuova modalità” relazionale, affinché essi siano capaci di costruire relazioni significative e competenze emotive.

Per questo, ha proseguito la dott.ssa Virginia Pecoriello, occorre costruire esperienze che educhino i ragazzi ai sentimenti e questo progetto può essere un volano in questo senso.

Il progetto, il cui sottotitolo è “TORNARE IN ONDA”, attraverso la radio intende dare voce e protagonismo ai ragazzi, i quali possono liberare la mente dalle categorie che li costringono ad essere performanti e omologati e ad esprimere la loro forza creativa.

La dott.ssa Caterina Ferrone ha ricordato e sottolineato l’importante lavoro che sarà fatto anche con le famiglie dei ragazzi che saranno coinvolti nel progetto: le famiglie accompagnate e sostenute nel processo di inclusione dei propri figli contribuiscono, insieme alla Scuola, a costruire il modello di comunità educante che integra, sostiene, accompagna e non giudica.

Interessante il punto di vista della dott.ssa Valeria Montaruli che ha evidenziato come questo tipo di progetti in partenariato pubblico-privato contribuiscano in maniera significativa a disegnare il modello di giustizia inteso non come “punitivo”, ma in un’ottica di promozione della persona che non è da identificare con l’errore che ha commesso, ma con la capacità e la volontà di ripartire da questo per migliorarsi e ciò è ancora più vero quando si tratta di minori.

Tassello cruciale del progetto sono l’attività di formazione al mondo del lavoro e i percorsi all’inserimento nel mercato del lavoro, a partire dalle risorse e dalle attitudini di cui ciascun ragazzo è latore.

Questo aspetto è stato presentato dalla dott.ssa Filomena Pugliese che, per conto di ConfCooperative Basilicata e ISME (Ente di Formazione di ConfCooperative Basilicata), curerà la “Bacheca lavoro”, così denominata nel progetto.

“Sound Goods_Tornare in onda”, dunque, non è solo un progetto di contrasto alla povertà educativa e culturale, non attua semplicemente percorsi di contrasto alla devianza minorile, ma vuole, come in un processo educativo, “tirare fuori” quanto di bello e buono c’è nei ragazzi, anche se ad un certo punto della loro vita hanno commesso una devianza, e costruire “la meglio gioventù”.

