A Potenza si accende il divertimento con la Festa di Santa Cecilia! Ecco l’iniziativa

A Potenza l’edizione 2020 della “Festa di Santa Cecilia: musica e sport” è nel vivo.

Dopo le prime due giornate, dedicate prevalentemente al cinema e alla riflessione sullo sport paralimpico, Sabato 5 e Domenica 6 Settembre la manifestazione giungerà al giro di boa.

Queste le iniziative messe in campo dalla Parrocchia omonima:

“Le attività previste per Sabato vedranno nuovamente come protagonisti i più piccoli con la visione del film d’animazione ‘Ribelle’ (2012), seguita da laboratori tematici, che nella giornata di Giovedì hanno riscosso successo tra i bambini e i ragazzi che non vedono l’ora già di tornare a popolare quella piazza.

Dopo la proiezione del film ‘Sing’ di Giovedì, infatti gli stessi piccoli partecipanti si sono dedicati alla realizzazione di strumenti musicali, attività che li ha divertiti e ha permesso loro di fare nuove conoscenze pur nel rispetto del distanziamento fisico imposto, a ragione, dalle misure per la prevenzione del contagio da Covid-19.

La giornata di Sabato proseguirà poi, nella serata, con il concerto del gruppo musicale CantaUntori, composto da giovani musicisti potentini.

Domenica 6, la festa vedrà il culmine dal punto di vista religioso nella solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza.

Successivamente alla funzione, un’altra serata all’insegna musica allieterà i convenuti.

A esibirsi sarà l’ensamble Neapolis Madrigalia, un’orchestra composta da professori del Teatri San Carlo di Napoli, che eseguirà per lo più musica da film con brani tratti dalle opere di Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani e altri.

Per ognuno di questi eventi verranno adottate le misure necessarie anti-Covid e per prendervi parte è richiesta la compilazione di schede di partecipazioni presenti sulla pagina Facebook della Parrocchia Santa Cecilia o alla pagina Festa dello Sport – Parrocchia Santa Cecilia.

Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito www.parrocchiasantaceciliapz.com nella sezione Attività”.

