Maratea laboratorio del turismo: nuove opportunità per gli operatori locali. I dettagli

Maratea al centro del confronto sul turismo che cambia con la “Special Edition” di BTM InterAzioni, evento voluto e sostenuto da APT Basilicata per rafforzare il posizionamento della destinazione sui mercati nazionali e internazionali e creare nuove opportunità per gli operatori locali.
Dal 6 all’8 maggio, la “perla del Tirreno” ha ospitato il format itinerante di BTM Italia dedicato al networking, alla promozione territoriale e all’innovazione.
Tre giorni di incontri, formazione ed esperienze immersive, con un fam trip che ha coinvolto 25 tra buyer e giornalisti, pensato per far conoscere l’area e le sue eccellenze agli operatori del settore.
L’evento è stato organizzato anche con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Maratea e del Gal Pesca “La Cittadella del Sapere”. Maratea ha messo in mostra la propria identità fatta di mare, natura, storia e cultura.
Le attività esperienziali si sono intrecciate con occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta, in particolare con la sessione B2B tra buyer (tour operator e agenti di viaggio) e seller locali, nelle sale del Grand Hotel Pianeta Maratea, utile per favorire nuove collaborazioni commerciali tra operatori e destinazione.
Così Margherita Sarli, direttore generale di APT Basilicata:
“È stata l’edizione zero a Maratea.
L’abbiamo fortemente voluta proprio per stimolare gli operatori.
C’è stata una buona partecipazione, un entusiasmo rinnovato e ci auguriamo che questa iniziativa possa portare risultati concreti. Sicuramente la riconfermeremo anche il prossimo anno.
Il turismo cambia continuamente, così come cambiano i territori.
Gli operatori hanno bisogno di confrontarsi e le istituzioni devono dialogare con loro.
Il format itinerante di BTM Italia permette di creare connessioni, stimolare idee e condividere visioni”.
L’appuntamento in-formativo di venerdì pomeriggio ha offerto spunti di riflessione sui temi dell’innovazione e della trasformazione del turismo.
Dopo i saluti del sindaco di Maratea, Cesare Albanese, l’esperta di digital marketing Giulia Eremita ha condotto un workshop dedicato all’evoluzione dei comportamenti dei viaggiatori e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale nella costruzione di offerte turistiche sempre più mirate.
A seguire, il consulente strategico Beppe Giaccardi, nel corso di un keynote particolarmente partecipato, ha analizzato le nuove sfide per Maratea, e per tutta la Basilicata, partendo dal cambiamento delle destinazioni alla luce dell’evoluzione della domanda, della tecnologia e dei modelli di governance.
Il confronto si è poi ampliato nel panel dedicato a innovazione, digitalizzazione e sinergie tra territori, moderato da Mary Rossi, BTM Event Manager, con gli interventi di:
- Margherita Sarli, direttore generale di APT Basilicata,
- Daniele Donnici, presidente di Destinazione Sila,
- Luigi Lirangi, commissario straordinario del Parco Nazionale del Pollino,
- Massimo Diana, direttore commerciale di OTA Viaggi,
- Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata.
Quest’ultimo ha sottolineato il momento positivo della regione in termini di presenze:
“Un numero – ha detto – che restituisce un quadro di ottimismo e conferma una crescita del turismo in Basilicata.
Alla base di questi risultati c’è un’attività costante portata avanti da APT che mette in relazione operatori, territorio e soggetti istituzionali, favorendo un sistema integrato tra chi promuove e commercializza l’offerta turistica e chi ne fruisce”.
Le conclusioni di Nevio D’Arpa, CEO & Founder di BTM Italia:
“Con BTM InterAzioni abbiamo stimolato una comunità che ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione.
Abbiamo trovato un contesto pronto a mettersi in rete, ad accogliere nuove visioni e a confrontarsi sui cambiamenti del turismo contemporaneo.
Quando istituzioni, imprese e stakeholder lavorano insieme, si creano le condizioni per rendere una destinazione più competitiva e riconoscibile sui mercati”.