Dissesti idrogeologici e sicurezza del territorio: in arrivo 5 milioni di euro per Potenza. Gli interventi previsti

“Con l’ammissione a finanziamento di cinque fondamentali interventi per la messa in sicurezza della nostra viabilità, prende ufficialmente forma e sostanza la programmazione strategica fortemente voluta dal Sindaco Telesca per la prevenzione e il contrasto ai dissesti idrogeologici sul nostro territorio“.
Con queste parole, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza Michele Beneventi annuncia il via libera ai fondi ministeriali, assegnati tramite il decreto del 1° aprile 2026, che porteranno nelle casse comunali quasi 5 milioni di euro destinati a opere pubbliche cruciali.
L’assessore precisa:
“Grazie alle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi previsti dalla Legge 145/2018 per il triennio 2026-2028, l’Amministrazione interverrà con un investimento di 999.000,00 euro per ciascun intervento, andando a sanare criticità storiche in cinque aree periferiche:
- Messa in sicurezza della viabilità di vari tratti di Avigliano Scalo;
- Messa in sicurezza della viabilità di vari tratti di Via Costa della Gaveta;
- Messa in sicurezza della viabilità di vari tratti di Via S. Cono;
- Messa in sicurezza della viabilità di vari tratti di Via Rifreddo;
- Messa in sicurezza della viabilità di vari tratti di Via Serre.
Intervenire su queste aree nevralgiche non è un semplice intervento infrastrutturale, ma una profonda operazione di tutela ambientale e di salvaguardia della pubblica incolumità.
I cambiamenti climatici ci impongono di mettere al centro dell’agenda la resilienza del nostro territorio contro il dissesto idrogeologico, e la Giunta Telesca sta dimostrando di saper passare dalle parole ai fatti.
Il successo nell’intercettare queste preziose risorse statali sono il frutto di un lavoro sinergico con la U.D. Ambiente, di grande competenza tecnica e di una visione chiara.
È la dimostrazione che quando la componente politica e la macchina amministrativa lavorano fianco a fianco, i risultati per la comunità arrivano.
Continueremo a lavorare senza sosta per consegnare ai cittadini potentini infrastrutture moderne, sicure e all’altezza delle sfide ambientali che ci attendono”.