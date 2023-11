A Potenza un incontro con Graziano Accinni, chitarrista e autore lucano noto anche per la sua collaborazione con Mango. I dettagli

Sabato 11 novembre, con inizio alle ore 17:00, il Polo bibliotecario di Potenza ospiterà un incontro con Graziano Accinni e Rocco Stella, autori di un concept album intitolato Viaggio dell’uva e del vino da Oriente a Occidente.

L’intento di questo progetto culturale, realizzato con le musiche originali del chitarrista, autore, arrangiatore e produttore lucano, noto anche per la sua lunghissima collaborazione con Pino Mango, e con i testi e gli adattamenti poetici di Rocco Stella, è la valorizzazione della grande cultura dell’uva del vino, unitamente al riconoscimento implicito dell’importanza dei paesaggi vitivinicoli.

Partendo idealmente dall’Oriente, dove la vite ha avuto origine, si attraversa il Mar Mediterraneo e si arriva in Occidente e quindi anche in Basilicata, dove Graziano Accinni e Rocco Stella sono partiti per dar vita a questa suggestiva avventura intellettuale, che prende ispirazione dal Cantico dei cantici e dai versi di Alceo, Orazio, Shakespeare, del poeta persiano Hafez e del poeta cinese Li Po.

Nel corso dell’incontro, presentato da Yvette Marie Marchand, interverranno Walter De Stradis, Arturo Giglio, Mimmo Mastrangelo, Alberto Barra, Nicola Masini, Vito Viglioglia e Gianmarco Natalina.

Nell’occasione sarà allestita anche una piccola mostra pittorica e bibliografica sul tema.

Sarà inoltre possibile usufruire dei consueti servizi al pubblico dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)