Acqua: per Potenza, Tito, Pignola e per questi altri comuni del Potentino ecco l’erogazione prevista nei prossimi giorni festivi

Fa sapere Acquedotto lucano:

“Su disposizione del Commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, come già avvenuto in occasione del Natale, anche in vista del Capodanno verrà garantita l’erogazione di acqua limitando al massimo le interruzioni nei 29 comuni serviti dallo schema Basento-Camastra:

Il flusso idrico sarà assicurato:

dalle ore 7:00 di Martedì 31 Dicembre alle 23:00 del 1° gennaio,

Giovedi 2 Gennaio dalle ore 7:00 alle 19:30.

La decisione – presa alla luce della verifica dei livelli di acqua accumulata – è finalizzata a ridurre i disagi per le famiglie e a rendere più serena la festa anche per le attività commerciali, tra ristoranti, alberghi, B&B e bar.