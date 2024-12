Mathilde e Vincent partiti in tandem da Lione dopo oltre un mese arrivano nel Potentino: a dare loro un aiuto due farmacisti lucani. Ecco la storia

Una bella storia di solidarietà e condivisione che vede come protagonisti i farmacisti lucani e due avventurieri francesi, Mathilde e ‘Ratus Alpha’ al secolo Vincent, che in tandem sono partiti da Lione e dopo oltre un mese sono arrivati in Basilicata per una traversata europea che si trasformerà in un vero e proprio giro del mondo che li vede in questo scorcio del 2025 anche in Sud America.

Lui ingegnere meccanico e lei agronoma, hanno lasciato i loro posti di lavoro per viaggiare ed andare alla scoperta di nuovi luoghi e nuove persone.

Fino ad ora hanno attraversato Grecia, Svizzera, Albania, Italia fino a spingersi al sud ed arrivare in Basilicata dove sono approdati con il loro tandem a Matera.

Di lì si sono spostati a Salandra (MT) dove hanno smosso la solidarietà e le coscienze dei farmacisti.

Su tutti, Leonardo Mastrorocco, responsabile per Federfarma Basilicata delle Farmacie Rurali e titolare della farmacia di Salandra.

Mathilde e Vincent dopo una giornata intera di viaggio, ‘bivaccano’ in tenda per riposarsi nelle ore notturne: spesso in rifugi di fortuna, la maggior parte delle volte con la modalità del ‘gamping’ che permette di montare la propria tenda in un giardino privato il cui proprietario acconsenta all’ospitalità.

Le avverse condizioni metereologiche dei giorni antecedenti il Natale hanno però spinto Mastrorocco a regalare nel quarantunesimo giorno di viaggio un soggiorno ottimale alla coppia, accolta da una gustosa cioccolata calda e da una cena a base di pizza, ma soprattutto da una casa in cui sostare.

Il giorno dopo, sono partiti alla volta di San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ) dove, come in una vera staffetta solidale, ad attenderli c’era un altro farmacista che non solo li ha ospitati a casa sua, ma si è trasformato in un’abile massaia preparando loro pasta fatta in casa.

Il viaggio dei giovani francesi è poi proseguito verso il Parco Nazionale del Pollino con sosta a Rotonda, per poi girovagare tra Calabria, Sicilia, Sardegna fino ad arrivare in Spagna.

Per Mathilde e Vincent l’avventura in tandem che li ha portati in Basilicata “è stata un’esperienza indimenticabile per i paesaggi, le storie e i contatti umani.

Ciò che ci è rimasto impresso è stata l’accoglienza calorosa degli abitanti dei luoghi che abbiamo visitato.

Abbiamo ricevuto grande generosità e una gentilezza che ci ha profondamente toccati.

La Basilicata è una regione che può essere vissuta mentre la visita e ci ha dato molto in termini di corrispondenza umana e assistenza, tanto che siamo ripartiti con gli occhi innamorati e catturati dai luoghi e dalle persone”.

Entusiasmo è stato espresso da Mastrorocco perché le farmacie rurali lucane si sono trasformate in punto di accoglienza solidale andando oltre il ruolo professionale consueto.

Ha affermato Mastrorocco:

“Ci siamo trovati catapultati nelle avventure di Mathilde e Vincent e ne siamo usciti fortificati, perché abbiamo avuto la conferma che le farmacie rurali non solo rappresentano un presidio per la tutela della salute, ma diventano anche un punto di riferimento per qualsiasi esigenza.

La croce verde, simbolo delle farmacie, è un’icona internazionale che viene riconosciuta ovunque e che permette ad ognuno di noi di dare una mano anche al di fuori dalle attività ordinarie.

Siamo stati l’unica certezza che questa coppia ha potuto trovare in una regione accogliente ma che è nuova rispetto a questa tipologia di turismo internazionale.

Ci auguriamo che, anche di fronte a queste richieste di aiuto, ogni farmacista possa attivare la propria rete di solidarietà e aiuto nei confronti di chi si rivolge a noi per qualsiasi esigenza, foss’anche atipica e fuori dall’ordinario come dimostra questa vicenda”.

Ecco le foto degli avventurieri in tandem con uno dei due farmacisti che ha dato loro un aiuto.