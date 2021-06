Addio ad Epifani, Segretario Cgil: venne a Potenza in occasione delle Giornate del lavoro. Questo il ricordo

È venuto a mancare Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010.

Nel 2017 partecipò a Potenza alla quinta edizione delle Giornate del lavoro promossa dal sindacato regionale dando il suo contributo al dibattito sulle nuove tecnologie e lo sviluppo sostenibile.

Questo il commento del segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa:

“La morte improvvisa di Epifani ci addolora.

L’Italia e il mondo politico sindacale perdono una figura di rilievo i Lungimirante, ha saputo interpretare i bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici del nostro paese. Una vita per il sindacato, una passione per il lavoro e per l’impegno sociale.

Il suo esempio, la sua esperienza e la sua storia rimarranno per sempre. Ci stringiamo al dolore della famiglia per la grave perdita”.

