AGGIORNAMENTO Coronavirus Basilicata: oltre 120 nuovi Positivi Lucani tra cui anche a Potenza. Ecco i dati di tutti i Comuni

Ecco i risultati sui 1700 tamponi analizzati ieri 2 Dicembre 2020.

In totale sono 142 i nuovi casi di contagio.

I nuovi 124 Positivi residenti in Basilicata sono così distribuiti:

1 Avigliano

1 Barile

1 Bella

1 Bernalda

1 Calvello

1 Cancellara

3 Colobraro

4 Ferrandina

1 Francavilla in Sinni

1 Grassano

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

16 Matera

10 Melfi

2 Moliterno

2 Montalbano Jonico

2 Muro Lucano

2 Oppido Lucano

1 Palazzo San Gervasio

5 Policoro

1 Pomarico

26 Potenza

1 Rapolla

13 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 San Paolo Albanese

4 Satriano di Lucania

1 Scanzano Jonico

4 Tito

5 Tursi

4 Valsinni

4 Venosa

1 Vietri di Potenza

Positivi totali: 6.207

Positivi in isolamento domiciliare: 6.022

Guariti n. 78

2 Atella

7 Genzano di Lucania

5 Laurìa

5 Lavello

2 Maratea

3 Matera

7 Melfi

14 Pignola

1 Policoro

5 Potenza

1 Rapolla

2 Rionero in Vulture

2 Rotonda

2 San Severino Lucano

1 Sant’Angelo le Fratte

2 Sant’Arcangelo

16 Venosa

1 Viggianello

Totale guariti: 1956a

